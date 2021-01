La Fiorentina è pronta ad una rivoluzione nel mercato di gennaio che si è aperto oggi, con molti giocatori che potrebbero lasciare, e alcuni reparti sicuramente da rimpolpare. Sicuramente l’attacco è il reparto dove ci saranno le mosse più importanti, anche perché la Fiorentina proprio in zona gol ha più bisogno di rinforzi, vista anche la probabile partenza di Patrik Cutrone.Il giocatore, che con Iachini inizialmente aveva più spazio, è uscito dalle rotazioni, e quando viene chiamato in causa da subentrante non è riuscito mai ad imporsi.Il giocatore, arrivato a Firenze dopo la rottura del crociato, era promesso alche era pronto a sborsare circa 20 milioni per l’ivoriano. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,altra squadra con grandi problemi offensivi e alla ricerca di un giocatore da affiancare a Belotti. I granata stanno provando ad intensificare i rapporti con il giocatore, con i primi contatti già avvenuti.La Fiorentina vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo definitivo, anche se i granata non hanno il tesoretto richiesto dai viola, e stanno provando una nuova strada.. I viola, dalla loro, stanno cercando un attaccante esperto che possa fare da chioccia a Vlahovic, e Zaza è un profilo che piace molto ai dirigenti della Fiorentina, che stanno valutando però anche altri giocatori, come Pavoletti, Nsame e soprattutto Caicedo.