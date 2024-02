Fiorentina, Kouamé in via di guarigione dalla malaria. Svelata la data del rientro

In un mese certamente difficile a livello di defezioni per quanto riguarda la propria rosa, la Fiorentina ha dovuto fare i conti anche con una tegola non da poco arrivata con una certa sorpresa. Rientrato a Firenze dopo aver vinto la Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Christian Kouamé ha purtroppo contratto la malaria, malattia che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale. Un problema che, per fortuna, sta già viaggiando verso la completa risoluzione. Il Corriere dello Sport in edicola stamani svela quale potrebbe essere la data del suo rientro in campo.



RECUPERO - Il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi e lunedì si trovava al Franchi per assistere alla partita fra Fiorentina e Lazio. Secondo quanto scrive il quotidiano, l'obiettivo suo è dello staff tecnico è quello di averlo a disposizione il 7 marzo, data dell'andata degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa.