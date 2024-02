Kouame con la malaria, la Fiorentina: 'Dimesso dall'ospedale, sta migliorando'

Buone notizie in casa: migliorano le condizioni di. L'attaccante ivoriano era stato ricoverato dopo essere risultato positivo alla malaria, ma oggi è stato dimesso dall'ospedale.- Lo ha comunicato la Fiorentina con una nota ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che nella serata di venerdì C. Kouame è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa. Le condizioni generali sono in miglioramento. Rimarrà monitorato dal prof. Bartoloni primario di Malattie Infettive di Careggi e sarà rivalutato nei prossimi giorni".- L'annuncio è arrivato a corredo della lista dei convocati per la sfida di domani contro la, valida per la 26esima giornata di Serie A.: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur, Sottil.: Belotti, Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola.