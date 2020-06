Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina arrivato a gennaio dal Genoa, ha parlato al Corriere dello Sport:



RIPRESA- "Non vedo l’ora si ricominci a giocare. Per chi ama il pallone, restare tanto tempo senza è dura, anche se capisco la forza della decisione presa. E adesso devono essere garantite tutte le condizioni di sicurezza, per gli atleti e per tutti gli addetti ai lavori".



ESTATE - "E’ un fattore a cui non siamo tanto abituati, ma io dico che competizioni importanti come i Mondiali, gli Europei o anche la Coppa America si disputano in questo periodo. Ci faremo trovare pronti, saranno studiati piani alternativi per permetterci di rendere al massimo, rischiando il meno possibile".



PALLONE - "E’ stata una liberazione, un’emozione incredibile. Non vi nascondo che, a tratti, mi è sembrato di vivere un incubo, con la paura che non finisse mai. Tornare a giocare a calcio, adesso, diventa un segnale di speranza per tutti. I bambini, per esempio, guardano i calciatori come idoli, sognando di ripercorrere la loro strada: ecco, rivederci tutti in campo, soprattutto per loro, può trasformarsi in un’autostrada per sognare ancora".