Non solo Vlahovic, c'è anche il resto del mercato della Fiorentina in questi ultimi giorni di agosto. La Nazione (Firenze) scrive che sembra proprio fatta per il passaggio di Kouamé all'Anderlecht per 500mila euro di prestito secco, mentre si registrano progressi per Zappacosta (incontro positivo ieri con l'agente). Nastasic aspetta l'uscita di un difensore, Milenkovic o Pezzella che sia, e in questo momento sembra più vicino il secondo, desiderato dal suo vecchio club, il Betis Siviglia.