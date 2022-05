Nelle ultime ore è tornato a parlare Christian Kouame, attaccante di proprietà della Fiorentina ma in questa stagione in prestito all’Anderlecht, al portale belga voetbalkrant.com per commentare la sua stagione in biancoviola: parlo piene di malinconia visto che l’ivoriano sarà costretto a rientrare a Firenze. Queste le sue dichiarazione:





“Se fosse per me e potessi scegliere, rimarrei all’Anderlecht. Non so ancora dove giocherò la prossima stagione. È che qui che ho riscoperto il divertimento del calcio. Adesso è tempo della Nazionale e poi delle vacanze”.