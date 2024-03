Fiorentina, Kouamé torna ad allenarsi dopo la malaria. Ecco quando potrebbe rientrare

E' rientrato dalla Coppa d'Africa da campione in carica ma per Christian Kouamé non c'è stato tempo per festeggiare. L'attaccante ivoriano è risultato, infatti, positivo all'infezione data dalla malaria ad una manciata di giorni dal suo rientro e si è dovuto fermare per un po'. la Fiorentina ha recentemente diramato un comunicato sulle condizioni del ragazzo che non vede l'ora di tornare in campo. Ed è di oggi la notizia della sua ripresa degli allenamenti. Nessun rientro in gruppo, per quello ci vorrà ancora un po'. Ma lo stesso Kouamé ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui lo si vede allenarsi in palestra con la didascalia: "Back on track", "Di nuovo in pista".



IL RIENTRO - Impossibile ipotizzare di vederlo nella sfida contro la Roma. L'ivoriano potrebbe verosimilmente rientrare a disposizione a partire dal prossimo fine settimana, quando la Fiorentina sarà di scena a Bergamo per sfidare l'Atalanta.