Fiorentina, Kouamé torna in gruppo dopo la malaria. Ecco quando rientrerà

Arrivano buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda la Fiorentina. Il problema di Christian Kouamé dopo l'infezione da malaria pare infatti definitivamente risolto. A renderlo noto, dopo l'infezione contratta durante la Coppa d'Africa di quest'anno, è lo stesso calciatore ivoriano con alcuni scatti postati sui propri canali social in cui lo si vede allenarsi in gruppo insieme ai compagni di squadra viola. Le stesse foto sono poi comparse sul canale ufficiale del club. Il suo rientro si avvicina a grandi passi.



CI SIAMO - Adesso spetterà allo staff medico di Vincenzo Italiano valutare se e quando il ragazzo sarà in grado di ritornare a giocare una partita. Possibile che la convocazione arrivi già dalla partita di Conference contro il Maccabi Haifa, anche se è difficile ipotizzare un suo utilizzo durante il match. Più probabile che l'occasione giusta possa essere rappresentata dalla gara contro l'Atalanta di domenica prossima al Gewiss Stadium.