È dall’inizio di stagione che aspettiamo Pjaca e Gerson. Convinti, perché lo siamo stati tutti, che da loro potesse arrivare la qualità indispensabile per far fare un salto ulteriore di qualità alla squadra viola. È dall’inizio di stagione - scrive ViolaNews.com - che entrambi deludono. Qualche spunto, qualche giocata, qualche mezza partita indovinata, ma spesso, se non sempre, gare opache. Cosa che sta succedendo pure a Simeone, certo, ma fino alla gara con il Cagliari almeno l’argentino si era battuto. Ma loro, Pjaca e Gerson, sicuramente meno. Come fossero avulsi dal gruppo, come non avessero la grinta degli altri compagni. Loro che sono la vera e pressoché unica novità di questo campionato viola. Peraltro, entrambi sono in prestito, da Juventus e Roma.