Un anno e mezzo fa, con un gol decisivo allosi riprendeva ladopo un anno nebuloso e tante aspettative deluse. Il suo percorso ha visto una crescita esponenziale, Italiano lo ha difeso e su di lui ha puntato molto. Nel corso della stagione è stato uno dei viola più in forma. Il suo contratto scade nel 2024.- Dopo la sconfitta in finale di Conference League a, il marocchino ha pubblicato sui social un post dal sapore d’addio: “Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo in tutta la stagione e insieme siamo arrivati a due finali”. Questo l’incipit, abbastanza eloquente., salvo ricevere un secco “no” da Commisso. Nel corso del resto della stagione, il giocatore è stato dato per primo partente in caso di offerte importanti. Eppure, il centrocampista è rimasto in un limbo. Nessuna offerta concreta, o almeno,. Si è parlato die di, ma di cifre proposte, in viale Manfredo Fanti, neanche l'ombra.- Nessuna offerta, ma interessamenti sì. Nella giornata di ieri è emersa, per il giocatore, la suggestione, club saudita, che ben volentieri avrebbe pagato la cifra desiderata dalla Fiorentina. Uno scenario da sogno per i viola per sbrigare la pratica cessione e incassare quanto voluto. Il giocatore, però, non vuole abbandonaree preferirebbe accasarsi presso una big europea,. La Fiorentina, come è normale che sia, non molla la presa sulle richieste, motivo per cui l’affaire Sofyan potrebbe protrarsi ancora a lungo nel corso della sessione estiva di calciomercato.