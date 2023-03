Beppe Galli, agente del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco (colpito al naso da un tifoso del Sivasspor ieri sera) ha parlato a Radio Bruno:



"Il ragazzo sta bene. Speriamo che non si sia rotto il setto nasale. Tra poche ore sarò con lui. La prima preoccupazione è stata quella della salute di Alessandro. Per me queste sono vigliaccate. Ho sentito Pradè e ci vedremo tra poche ore. Ci sarà la giustizia per punire queste cose. I fatti di Napoli e questo avvenimento devono far riflettere. Se ci fossero delle squalifiche per queste squadre con tifosi caldi cambierebbe qualcosa. Noi siamo contenti. A gennaio c'è stato un pensiero di andar in prestito. Poi il ragazzo ha deciso di rimanere qui. Ha un bel rapporto con Italiano, e allenarsi con grandi giocatori fa bene".