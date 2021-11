Già a gennaio il prezzo di Alessio Cragno non sarebbe affatto proibitivo, scrive l'edizione fiorentina de La Nazione, ma quello di un possibile passaggio del portiere del Cagliari fiorentino di nascita, in viola è un discorso che la Fiorentina aprirà in futuro. Gattuso lo avrebbe voluto fin da subito per la sua abilità con i piedi, Italiano ha dato fiducia poi a Dragowski, che però ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra voler fare un passo indietro sulle richieste per il rinnovo.