L'agente del centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenze Viola: "Le prestazioni di Bryan sono legate al suo buon adattamento al club viola. Da una parte è stata decisiva la sua voglia di migliorare alla Fiorentina, dall'altra parte la grande accoglienza che ha ricevuto da parte di tutta la squadra. Leader nei prossimi anni? Me lo auguro anche io con tutto il cuore. In ogni caso è quello l'obiettivo: migliorare, diventare più forte e vincere con la Fiorentina".



SUGLI OBIETTIVI - "Dabo ha tutte le qualità e le potenzialità per diventare un top player e la Serie A è un campionato che può aiutarlo a migliorare proprio in quelle caratteristiche che possono portarlo ad un livello ancora più alto".



SUL GOL A GENOVA - "Bryan è senza dubbio contento sul piano personale di aver segnato, ma è soddisfatto soprattutto di aver permesso alla sua squadra di vincere. Giocare in Serie A è un privilegio per ogni giocatore, così come un privilegio è per Bryan indossare la maglia viola".