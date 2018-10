Bruno Satin a Firenze, visita di cortesia o qualcosa di più? La presenza del procuratore francese, agente di Stefano Pioli che ha ottimi rapporti con la Fiorentina dando anche una mano sul mercato transalpino se non altro nel rassicurare il tecnico sul valore dei giocatori presi, a pranzo con il ds viola Carlos Freitas prima, allo stadio e al centro sportivo po idove c'era anche Pantaleo Corvino, non è passata inosservata visto che in questi giorni si parla tanto di rinnovo di Stefano Pioli. A dare retta alle notizie più o meno ufficiali - racconta FirenzeViola.it - si è trattato di una visita di cortesia, di passaggio da Napoli dove Satin ha guardato la gara di Champions dei suoi assistiti azzurri, Koulibaly e Malcuit. Ma andando più a fondo, la visita del procuratore francese è stato un momento, se non decisivo, utile a capire se ci sono i presupposti per proseguire il rapporto tra Pioli e la Fiorentina. E quelli ci sono senz’ombra di dubbio - prosegue il sito - anche se né la Fiorentina né lo stesso tecnico hanno fretta perché intanto basta sfruttare l’opzione per la terza stagione che è da esercitare entro marzo.