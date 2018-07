"Sono fuori dalle nostre possibilità, il nostro budget è quasi terminato", Pantaleo Corvino è stato categorico ai microfoni di Sportitalia in merito ai possibili obiettivi della Fiorentina come Stephan El Shaarawy e Domenico Berardi. Un allarme, dunque, dato che Pasalic e Pjaca potrebbero sfumare e i viola, tra otto giorni, sarebbero chiamati dall'impegno in Europa League.