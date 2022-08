Quest’oggi, a due giorni dall’andata del preliminare di Conference League contro la Fiorentina, l’allenatore del Twente Ron Jans ha parlato ai microfoni di ESPN per analizzare le insidie della sfida. Il tecnico olandese ha spiegato di aver già affrontato i viola in una competizione europea, raccontando di aver un conto in sospeso con il club gigliato: era il 2007 quando la Fiorentina di Prandelli eliminò ai rigori il Groningen di Jans nei preliminari di Coppa Uefa.



Queste le sue parole: "Ho un conto aperto con la Fiorentina, contro cui pareggiammo due volte e fummo eliminati ai rigori. Avevamo un'ottima squadra ma anche questo Twente è forte, anche se il nostro avversario può schierare una squadra da 250 milioni ed ha un nome importante. A Firenze ci aspettiamo un ambiente caldo, una città fantastica ed un avversario attrezzato ma non andremo in Italia con la paura addosso. Stiamo crescendo in fiducia e comunque vada sarà una gara stupenda; penso che i viola siano favoriti".