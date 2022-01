La Fiorentina annuncia l'attaccante che mancava: Piatek è viola. Il comunicato della società gigliata, che vi riportiamo di seguito, sancisce la chiusura del mercato in entrata, come annunciato ierilaltro sera dal ds Pradè:



"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Krzystof Piatek dall’Herta Berliner Sport-Club.



Piatek, nato a Dzierzoniow (Polonia) l’1 luglio del 1995, in Italia ha già indossato le maglie di Genoa e Milan, con le quali ha collezionato totalmente 62 presenze e 35 reti.



Il nuovo attaccante viola, che vanta inoltre 21 presenze e 9 reti con la Nazionale polacca.



Piatek indosserà la maglia numero 19 e verrà presentato alla stampa oggi, sabato 8 gennaio, alle ore 14:30".