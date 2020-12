storico attaccante della nostra Serie A e della Fiorentina, ha lanciato un appello sotto i social della società viola. Il giocatore, che con la maglia gigliata ha vinto la scarpa d'oro, ha voluto commentare un post di Instagram con un messaggio semplice, ma molto forte:. Toni, che conosce bene Prandelli, è stato il simbolo di una grande Fiorentina, capace di lottare per la testa della classifica, ed un messaggio così forte, non può che far riflettere.