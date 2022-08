Le prime due uscite di campionato, oltre che all'andata del preliminare di Conference League contro il Twente, hanno fatto emergere alcuni limiti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Su tutti un'improvvisa prevedibilità oltre che ad alcuni limiti in fase difensiva: rispetto ad un anno fa adesso tutti conoscono il gioco dei viola. Proprio per questo la dirigenza gigliata è ancora attiva sul mercato, alla ricerca delle ultime pedine per completare la rosa.Parliamo di pedine perché, al contrario di quello che si poteva pensare fino a qualche settimana fa, adesso il mercato della Fiorentina potrebbe non fermarsi al solo Barak. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno oltre al centrocampista, che dovrebbe arrivare a Firenze entro il prossimo fine settimana, la Fiorentina sta continuando a monitorare anche un difensore. Nastasic infatti non convince totalmente Italiano, ed in caso di offerte potrebbe anche lasciare dopo una sola stagione. L'identikit porta a Wout Faes del Reims, per cui però i viola dovranno esser pronti a spendere: per lasciarlo partire il club francese chiede infatti almeno 14 milioni di euro.