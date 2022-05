Uno dei principali temi che tengono banco in questo momento in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio il riscatto di Lucas Torreira dall’Arsenal: come risaputo da tempo infatti il club gigliato, intavolando con la trattativa contro i Gunners la scorsa estate, si era riservato la possibilità di assicurarsi l’intero cartellino del centrocampista per 15 milioni di euro. L’uruguaiano in poco tempo si è preso le chiavi del gioco della Fiorentina, diventando uno dei pilastri della squadra di Vincenzo Italiano.



Nonostante ancora non ci siano notizie in merito, dall’Inghilterra arriva un indizio che spinge prepotentemente Torreira verso Firenze. Quest’oggi infatti in casa Arsenal è stata annunciata una piccola novità: con un tweet pubblicato poco fa, gli inglesi hanno annunciato il nuovo numero di Gabriel Martinelli. L'attaccante italo-brasiliano dalla prossima stagione avrà sulla schiena l'undici, numero che all'Arsenal è stato occupato nelle ultime stagioni proprio da Torreira. Una normale notizia che però può essere interpretata come un indizio di mercato: anche attraverso il cambio di proprietà del suo vecchio numero, l'Arsenal sembra quindi prepararsi alla partenza definitiva dell'uruguayano che dovrebbe essere quindi riscattato a giorni dalla Fiorentina.