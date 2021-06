Pol Lirola è tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Marsiglia, ma non è detto che resti in Toscana anche nella prossima stagione. Come riporta Sky, sul terzino ex Sassuolo ci sarebbe un forte interesse dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla caccia di rinforzi sulle fasce di difesa, ma lo stesso Marsiglia sarebbe disposto ad offrire undici milioni di euro per riportare in Francia il terzino spagnolo. La Fiorentina, però, prende tempo: in attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, la società non vuole cedere nessuno, rimandano la decisione a nuovo allenatore arrivato.