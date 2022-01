Erano stati i Colchoneros in estate gli unici a farsi avanti in maniera concreta, sono loro adesso a lanciare segnali di interesse per la coppia serba della Fiorentina Vlahovic-Milenkovic. L'Atletico Madrid, che tra pochi mesi saluterà Suarez, è alla ricerca di un bomber e di un rinforzo per la difesa, e li avrebbe individuati entrambi in Toscana. La Nazione (Firenze) scrive che anche il centrale di difesa, salvo sorprese, saluterà dopo la fine del campionato.