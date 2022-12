Al termine dell’amichevole di questa mattina della Fiorentina di Vincenzo Italiano contro la Primavera di Alberto Aquilani, terminata 7-0 per la prima squadra, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni:



"Il 2023 sarà un anno speciale per la Fiorentina, siamo ancora in corsa per tre competizioni: campionato, coppa Italia e Conference League. Ora ci aspetta un inizio di campionato importante, speriamo di non avere ulteriori infortuni in futuro. Siamo fortunatamente riusciti a recuperare qualche calciatore che in precedenza era infortunato e già questo è un aspetto molto importante. Auguro a tutti i tifosi viola un anno felice e pieno di soddisfazioni.”



Ha poi concluso parlando del Viola Park: “Il Viola Park farà parte del nuovo anno, questi eventi così li faremo lì, avremo la nostra famiglia vicina alla squadra. Vedere tutta questa gente conferma l’amore dei tifosi verso la nostra squadra”.