Ieri il primo sopralluogo nel centro sportivo "Davide Astori" e successivamente al Viola Park che sorgerà a Bagno a Ripoli, poiIl nuovo tecnico del club toscano sarà presentato ufficialmente alla stampa soltanto il prossimo 12 luglio, madalle chiare connotazioni di mercato.- L'attaccante francese classe '83 è prossimo alla scadenza di contratto e non ha ancora deciso il suo futuro, a fronte di qualche abboccamento da club di Bundesliga e di un sondaggio effettuato dalla Lazio., con un rinnovato entusiasmo per un nuovo ciclo che si apre dopo le difficoltà della gestione di Prandelli e Iachini nell'ultimo campionato., una prospettiva che può diventare più concreta dopo la cena di Forte dei Marmi, in presenza anche del suo agente.- Per un Ribery che appare più vicino alla permanenza alla Fiorentina,. Il centrale serbo è sotto contratto fino al 2022 ma la trattativa per il rinnovo è congelata da tempo e,che, in caso di partenza di Demiral, è pronta a farsi avanti per l'ex Partizan Belgrado per regalare a Massimiliano Allegri un elemento tatticamente perfetto e futuribile per la difesa a tre. Gattuso parlerà certamente anche con lui, perché riuscire a confermare la linea con Pezzella e Martinez Quarta sarebbe un ottimo punto di partenza, ma quello di Milenkovic rischia di essere il sacrificio necessario e obbligato per finanziare anche i colpi in entrata. I colpi di un mercato in cui la priorità sarà trattenere i pezzi da novanta.