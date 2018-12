La Nazione analizza il pareggio tra Genoa e Fiorentina: "Cinque occasioni da gol e due pali non bastano alla Fiorentina, che sciupa lo sciupabile e resta inchiodata allo 0-0 contro una squadra che subiva gol da 12 partite consecutive: alla somma dei rimpianti si aggiunge poi la rabbia per un rigore che sembra netto (Veloso con il braccio largo sul blitz di Chiesa), senz’altro più di quelli concessi su altri campi dopo la consultazione del VAR. A proposito di errori, anche quello commesso da Simeone dopo un minuto di gioco - deviazione di testa a un metro dalla porta, Radu rassegnato, palla incredibilmente fuori - rientra nel genere horror. Un camion di rimpianti per i viola, anche se poi Lafont evita una clamorosa beffa (77’) deviando sopra la traversa un colpo di testa che Piatek cerca di far schizzare sotto la traversa, e quasi ci riesce con la sua mira da cecchino. La Fiorentina chiude il girone a 26 punti - uno in meno dell’anno scorso - e probabilmente nei prossimi giorni cercherà di capire come ha fatto a non vincere questa partita".