Tutti vogliono Federico Chiesa. La Juventus, sulla scia di Federico Bernardeschi; l'Inter, pronta a sacrificare Ivan Perisic già ora per prenotarlo per l'estate; il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ci ha già provato in passato ed è pronto a farlo di nuovo. La Fiorentina, che lo ha blindato fino al 2022, per il momento non si siede neanche a parlare del classe '97 figlio di Enrico. E non è da escludere l'ipotesi permanenza.



CON L'EUROPA... - Come scrive il Corriere della Sera, infatti, il numero 25 viola può restare in Toscana un'altra stagione. Come? Con l'Europa. Se la squadra di Pioli dovesse centrare la qualificazione alle coppe continentali, non è da escludere questa ipotesi, con un torneo internazionale da vivere da assoluto protagonista per il 21enne esterno d'attacco. Che piace a tutti.