Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ora ds del Lecce, parla a la Gazzetta dello Sport di Seferovic, attaccante della Svizzera, meteora in Viola: "Non mi stupisce per niente vedergli giocare partite come quella dell'altra sera contro la Francia. A Firenze lo portai giovanissimo, aveva 18 anni. Fu ceduto quando io ero già andato via".