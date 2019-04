Sebastian Cristoforo, giocatore del Getafe in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fiorentina.it, nella quale ha parlato anche delle dimissioni di Stefano Pioli: "Si, abbiamo una chat con i sudamericani. Ci sentiamo dopo ogni partita e mi fa piacere che stiano giocando. Mi hanno raccontato cos’è successo con Pioli e neanche loro si aspettavano le sue dimissioni. Non posso dire altro perché sono cose di spogliatoio. Adesso devono pensare a lavorare bene per le prossime partite".