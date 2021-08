L'ex Club Manager, dirigente e osservatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Lady Radio, raccontando di come Torreira avrebbe potuto passare alla Fiorentina già prima dell'approdo alla Sampdoria: "Torreira? Sono andato a vederlo diverse volte, col Pescara era un ragazzino e già giocava in un ruolo importantissimo, aggrediva in una maniera impressionante. Lo segnalai alla Fiorentina, sperando che lo prendessero. Perché non fu acquistato? Non lo so, il mio compito si fermava lì. So solo che poi Pradè andò alla Sampdoria e se lo è goduto là. Sono felice che finalmente sia arrivato in viola, solo ecco, potevano prenderlo prima. Se non ha perso quello che ho visto io, è un giocatore molto adatto a questa Fiorentina".