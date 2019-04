Pino Vitale, ex direttore sportivo dell'Empoli, parla a Lady Radio di Pantaleo Corvino, attuale direttore generale della Fiorentina: La questione è semplice: "Corvino lo devono mandare via. Lo stesso vale per Freitas, leggevo che lo voleva il Monaco, che venga accompagnato nel Principato. La Fiorentina deve prendere un ds giovane, mi viene in mente Carli del Cagliari. Basta con Corvino, pensa di essere al Casarano, va a prendere ragazzi giovani, fa tornare i conti, ma la Fiorentina non è mica il Lecce. Non vedo mai nessuno a Firenze che gli dà addosso, ha fatto una conferenza stampa dopo che è andato via Pioli, da mani nei capelli. Nessuno ha avuto il coraggio di invitarlo a dare le dimissioni. Se la Fiorentina vuole Cognigni come presidente, che non lo faccia più parlare di calcio. Hanno perso 7 giocatori da nazionali, hanno ceduto Ilicic a 5 milioni… Corvino ad Antognoni non gli fa fare nulla di calcio. Pensa di essere l’unico referente all’altezza. Lui è leggermente attaccato ai soldi, se avesse dignità darebbe le dimissioni ma se ne guarda bene".