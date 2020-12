Sebastian Frey, storico ex portiere della Fiorentina, ha scritto un messaggio sul momento della società viola sui suoi social:



"Iniziare la settimana vedendo la Fiorentina così in basso , così impotente dispiace un sacco ... io penso che il problema va oltre i giocatori... perciò non ritengo giusto dare la colpa solo a loro ... Per quello che riguarda la squadra : Penso che ora i LEADERS devono prendere in mano la squadra , lo spogliatoio ( solo se tutti ci credono ne potremo venire fuori) ... Ribery sei un CAMPIONE, e so quanto ci tieni a lasciare il segno a FIRENZE , perciò da campione che sei ora abbiamo bisogno della tua esperienza e del tuo talento, hai indossato maglie importanti, hai vinto tanto , ti sei rimesso in gioco venendo qui ... lo so che da solo in uno sport di squadra e difficile , ma prova a far capire a tutti che dare il massimo ogni partita e un dovere conto su di te campione !!! La FIORENTINA ha bisogno di te , DI TUTTI VOI !!!!

Forza ragazzi, forza Fiorentina , forza Viola !!!!! INSIEME .Seba FREY"