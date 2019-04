L'ex giocatore viola Andrea Lazzari ha parlato ai microfoni di MC Sport della situazione attuale della Fiorentina: "Il ritorno di Montella? Non conosco gli accordi esatti tra lui e il club, ma credo una cosa: quando Vincenzo ha saputo che poteva tornare a Firenze non avrà fatto troppi discorsi, per un allenatore stare lontano dal campo è difficile. Intanto lui ha iniziato il suo lavoro, poi con la società se ne riparlerà a fine stagione. La semifinale di Coppa Italia? Sicuramente la Fiorentina ha ancora qualche possibilità di andare in finale, anche se è dura giocare contro questa Atalanta. I giocatori di Gasperini potranno essere deconcentrati dalla corsa alla Champions, però poi quando scendi in campo e sai di poter arrivare in finale a tutti queste cose non pensi.



La contestazione dei tifosi in programma domenica al Franchi? Di certo non è bello per i calciatori o l'allenatore trovarsi in queste situazioni, ma sta ad ognuno dei giocatori trovare le motivazioni per la partita e dimostrare che non sono diventati scarsi nel giro di qualche partita. I viola sono un gruppo giovane ma hanno anche dimostrato di potersela giocare contro una grande squadra."