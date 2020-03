Adrian Mutu, trequartista ex Fiorentina, rimasto nel cuore di tutti i tifosi viola, ha fatto una diretta su Instagram, parlando dei suoi trascorsi sulle rive dell'Arno:



"Allenare la Fiorentina? Un giorno mi piacerebbe allenarla, sarebbe il sogno nel cassetto, ma prima devo fare esperienza. Rapporto con Prandelli? Grandissimo rapporto, lo sento quasi tutti i mesi. L’ho sentito dieci giorni fa, gli ho detto di avere cura di sé. Mi sta dando dei consigli da allenatore, ci siamo visti a Firenze. Saluto la Fiorentina, è cambiata parecchio da quando c’eravamo noi. Ho visto che il patron è carico. Firenze si merita una squadra che lotta per i vertici. Vorrei che Firenze arrivi a vincere il campionato o, se non è possibile, a stare il più in alto possibile. Il gol di Eindhoven? Ero a tredici metri dalla metà campo (ride, ndr). Qualcuno mi disse dalla panchina: ‘Ma che fai, tiri?"