L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato ai microfoni del The Guardian, ricordando la finale di Coppa Italia vinta contro il Parma nel 2001: "È stato fantastico! Sono entrato come sostituto nel secondo tempo e ho segnato un gol molto bello su assist di Enrico Chiesa. Sono andato a festeggiare sotto alla Curva di Fiesole, con la tifoseria più bella d’Italia. È stato un momento molto speciale, una notte che ricorderò per sempre.”