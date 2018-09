Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, parla a Radio Bruno Toscano dei nerazzurri e di Federico Chiesa: "Spero che l'Inter acquisti più sicurezza in se stessa, non deve essere timida come ieri. La Fiorentina ha sbagliato tanti passaggi facili, Chiesa è stato metà attacco: per me Federico è già più forte del padre, visto che è più potente. Mi piacerebbe però che evitasse di accentuare i falli".