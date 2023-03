Il momento d'oro che sta vivendo il Marocco non si è fermato in Qatar. Nell'amichevole contro il Brasile di qualche giorno fa, infatti, la squadra di Retegui è riuscita a vincere 2-1, con tanta Italia protagonista in campo. Amrabat titolare, Cheddira e Sabiri in panchina e mandati in campo nel secondo tempo. Entrambi sono entrati nell'azione del gol decisivo, segnato proprio dal fantasista della Sampdoria.



MESSAGGIO VIOLA - Una partita seguita con particolare interesse dagli scout della Fiorentina. Non soltanto per tenere d'occhio i progressi, a livello internazionale, di Amrabat dopo un Mondiale vissuto da protagonista, ma anche per iniziare a vedere quello che potrebbe succedere a partire dalla prossima estate in maglia viola. Sabiri, infatti, si trasferirà a Firenze a partire dal primo luglio e nelle idee del club del presidente Commisso sarà uno degli elementi su cui Vincenzo Italiano dovrà costruire la squadra. I segnali che sono arrivati sono positivi, la difficile stagione della Sampdoria sta facendo maturare ancora di più il talento dell'ex Ascoli. Che a giugno proverà a ricomporre il duetto marocchino con Amrabat. In attesa di novità dal mercato anche per il mediano, per cui giorno dopo giorno si sta allungando la lista delle pretendenti...