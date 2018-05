Sirene greche per Bruno Gaspar, il cui rendimento a Firenze è stato fortemente deludente. Come riportato da ViolaNews.com, il portoghese interessa all’Olympiakos, sebbene il margine economico della società greca sia limitato, poiché essa non disputerà la Champions League nella prossima stagione. Il difensore potrebbe diventare pedina di scambio: alla Fiorentina, infatti, interessa Jagos Vukovic, quest’anno in prestito all’Hellas Verona, da gennaio, e autore della prima rete in Serie A all’esordio proprio al ‘Franchi’. I veneti non lo riscatteranno e potrebbe nascere una nuova trattativa ellenica.