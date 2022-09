Le ultime ore di mercato sembrava dovessero regalare almeno un colpo in casa Fiorentina, ma alla fine i viola non sono riusciti a concludere nessuna operazione: oltre a Parisi, per il quale la strada è sempre stata in salita, i viola non hanno voluto affondare neanche per Nikolaou dello Spezia. Il difensore greco nelle ultime settimane era stato individuato come profilo ideale per completare il reparto arretrato di Vincenzo Italiano ma, nonostante l’aiuto del procuratore del giocatore Fali Ramadani, alla fine dei conti non è stato trovato l’accordo con lo spezia per liberarlo.



Nel frattempo però i viola hanno ceduto a titolo definitivo Matija Nastasic al Maiorca, un’operazione che ha lasciato un po' tutti interdetti a partire dall’edizione odierna de La Nazione che quest’oggi ha affrontato il problema. Ceduto il centrale difensivo serbo, e soprattutto non riuscendo ad arrivare ad un sostituto, la squadra di Vincenzo Italiano adesso rischia di esser troppo corta in difesa. Dopo settimane in cui è sempre stato vicino a lasciare Firenze, l’ex Salernitana Luca Ranieri adesso è stato promosso a quarto difensore centrale, scelta che ha lasciato un po’ tutti sbigottiti: il difensore classe ’99 è passato da non essere mai considerato veramente a pieno, a dover rappresentare una valida alternativa. La Fiorentina quest’anno potrebbe arrivare addirittura a disputare oltre 50 partite, ma il reparto difensivo sarà all’altezza degli impegni in programma?