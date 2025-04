Fiorentina, la clausola di Kean un falso problema. Alcuni club pronti a offrire più di 52 milioni

Getty Images

La stagione dilo raccontano i numeri, è straordinaria: 16 gol in Serie A, 24 complessivi tra coppe e Nazionale azzurra. Acquistato dalla Fiorentina in estate per 13 milioni più 5 di bonus, oggi il suo valore è schizzato alle stelle. Il suo exploit ha attirato l’attenzione di diversi top club, con sirene dalla Premier e dalla Liga, e persino il Barcellona, che cerca l’erede di Lewandowski a partire dalla prossima estate.Kean ha un contratto con la Fiorentina fino al 2029 sul quale è presenye una clausola rescissoria , voluta dal giocatore stesso e dall'entourage, del valore di 52 milioni di euro utilizzabile dai club interessati dal 1 al 15 luglio prossimi. Tutavia, scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, la clausola sarebbe un falso problema: alcune squadre sarebbero infatti già pronte a offrirne più del valore. In estate, inevitabilmente, qualcuno busserà alla porta e la scelta finale sarà nelle mani del giocatore, con il peso determinante del prestigio della pretendente. La Fiorentina, però, non vuole restare a guardare e cercherà di giocare d'anticipo per non trovarsi impreparata davanti a una possibile cessione.