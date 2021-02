Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina offrirà prima della fine del campionato il rinnovo a Dusan Vlahovic. E il quotidiano oggi scende nel dettaglio: "Verrà proposto l’allungamento per altre due stagioni a 1,5 milioni, raddoppiando, quasi, l’attuale stipendio. Il giocatore vuole restare in maglia viola. I suoi manager, invece, temporeggiano. La sensazione, però, è che alla fine un accordo verrà trovato. Almeno per l’allungamento di dodici mesi. Potrebbe anche essere inserita nel nuovo accordo una clausola rescissoria".