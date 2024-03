Fiorentina, la clausola sul rinnovo di Boanventura: ecco come funziona

Il futuro di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina è ancora in bilico, ma il dg Joe Barone ha chiarito, prima della sfida contro il Torino, come la proprietà e la dirigenza siano assolutamente soddisfatti delle prestazioni e del ruolo dell’ex Milan nell’ambiente viola. Sul possibile rinnovo con i toscani, tuttavia, pende una clausola molto chiara che vale il rinnovo automatico fino al 2025.



Nello specifico, come riportato da La Repubblica, sul contratto è presente una clausola che prevede un prolungamento automatico nel caso in cui il centrocampista dovesse giocare almeno il 70% delle gare complessive in stagione tra tutte le competizioni, alle stesse condizioni attuali dal punto di vista economico.