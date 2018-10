Potrebbero salutare Firenze i due transalpini ‘più italiani’, Vincent Laurini e Cyril Thereau. Come riportato da La Nazione, il difensore potrebbe ritrovarsi al centro di operazioni in uscita già a gennaio. Per l’attaccante, invece, il mancato addio a luglio potrebbe tornare al centro della scena a breve, anche se la Fiorentina in caso di addio dovrà comunque mettere consegnare un nuovo attaccante a Pioli.