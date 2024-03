Fiorentina, la Conference ti fa ricca. Ecco quanto varrebbe il passaggio del turno

Dopo il pareggio doloroso contro la Roma la Fiorentina si prepara a rimettere la veste europea per sfidare il Maccabi Haifa nel ritorno degli ottavi di Conference League. Si gioca al Franchi giovedì alle 18:45 con i viola che partono dalla vittoria per 4 a 3 della pazza gara di Budapest. Una partita importantissima non solo a livello sportivo, ma anche economico, tema molto caro alla proprietà gigliata. Per questo motivo, Italiano opterà per un turnover piuttosto ragionato contro gli israeliani.



DUBBI - Secondo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino, andrà attentamente valutata la situazione di Arthur, mentre è possibile che Nzola riprenda il posto al centro dell'attacco. Di più se ne saprà da domani e, soprattutto, dopo la rifinitura di mercoledì. Tornando però al tema finanziario, il passaggio del turno si tradurrebbe in un discreto gettito di denaro nelle casse gigliate: "L’attuale passaggio del turno, che spingerebbe i viola al sorteggio di venerdì, garantirebbe al club di Commisso un altro milione dopo le 600 mila euro incassate per la qualificazione agli ottavi, mentre la fase a gironi era già valsa poco meno di 2 milioni frutto dei tre pareggi da 166 mila euro l’uno, e delle tre vittorie per complessivi 1,5 milioni (cifre alle quali aggiungere i 2,94 milioni spettanti alle qualificate alla prima fase)". Lo scorso anno i viola avevano incassato circa 18 milioni nella cenerentola delle coppe europee.