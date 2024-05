Fiorentina, la Curva Fiesole attacca: "Pessima gestione sportiva e alcuni giocatori indegni. Commisso, ora le risposte"

SOOC/AFP via Getty Images

Durissimo attacco della: dalla presidenza alla dirigenza fino ai giocatori, tutti nel mirino dello zoccolo duro del tifo delladopo la sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiacos.Attraverso la pagina Facebook "Fuori dal coro", gli ultras viola hanno diramato un comunicato netto:. Avevamo promesso sostegno incondizionato fino alla fine della stagione, spinti dalla speranza e dalla voglia di coronare un sogno tutti insieme. Certamente da parte nostra questo non è mai mancato. Sostegno che purtroppo non è stato ripagato, in primo luogo dalla società, e questo di certo non lo abbiamo dimenticato.

In secondo luogo dalla squadra, ed in particolare da. Siamo convinti che la sconfitta di ieri sia frutto di unaÈ arrivato il momento delle risposte, e pretendiamo che la presidenza chiarisca velocemente quali siano i reali obiettivi sportivi della società Fiorentina, perché Firenze non festeggia per degli ottavi posti, e soprattutto non gioisce per la coppa del fair play finanziario!, siamo arrivati ad un bivio: non esistono più vie di mezzo. É il momento di investire seriamente affidandosi a dirigenti competenti per dar vita ad un progetto sportivo serio e all'altezza di questa città.".