Fiorentina, la denuncia da Israele: 'Abusi da parte della sicurezza verso il Maccabi Haifa'

Vi abbiamo raccontato nella serata di ieri del concitato post partita che è andato in scena allo stadio Franchi a seguito del triplice fischio dell'arbitro. Attimi di tensione che, per fortuna, non sono sfociati in episodi di violenza con gli steward che sono riusciti a riportare la calma in tempi relativamente brevi. Tuttavia, arriva una testimonianza direttamente da Israele, in particolare sul The Jerusalem Post che denuncia alcuni comportamenti della sicurezza all'interno dello stadio fiorentino.



L'ACCUSA - "Il Maccabi Haifa ha affermato di aver ricevuto abusi anche da parte del personale di sicurezza dello stadio, che secondo il rapporto ha definito la squadra "terroristi". Gli insulti, oltre alle imprecazioni antisemite pronunciate dal personale di sicurezza dello stadio, hanno quasi portato a un litigio con il personale di sicurezza israeliano, che ha chiesto loro di fermarsi. La situazione si è allentata solo quando sono intervenuti i giocatori. I membri del club hanno detto a Sport5 che in realtà sono stati i giocatori stranieri a intervenire per aiutare a calmare la situazione"