La Repubblica in edicola stamani offre un focus su quelli che sono i numeri della difesa della Fiorentina. I viola hanno fin qui subito 13 reti in campionato, uno in più rispettk alla scorsa stagione. Se si considerano anche le gare di Conference la viola conta 18 reti subite in 13 partite, numeri che preoccupano e che sembrano in controtendenza rispetto al miglioramneto dellonscorso anno.