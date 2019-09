La famiglia di Marco Ficini, il 41enne tifoso della Fiorentina travolto da un'auto a Lisbona il 22 aprile 2017 mentre cercava di allontanarsi da una rissa fra ultrà portoghesi del Benfica e dello Sporting, si è voluta dissociare dall'iniziativa della targa commemorativa in Fiesole organizzata da alcuni club della curva mercoledì prima di Fiorentina-Sampdoria. Iniziativa cui hanno partecipato, su invito, anche alcuni rappresentanti della società viola.



"Ancora una volta è stata ricordata la figura di Marco senza alcuna forma di autorizzazione e consenso da parte nostra e incomprensibilmente con la partecipazione di componenti della stessa Fiorentina che ben sapevano il nostro disappunto a tali forme di manifestazione - affermano i familiari attraverso un comunicato -. Tali nostre insindacabili volonta? sono state ancora una volta disattese per il comportamento irriverente dei promotori di tale iniziativa. Non vogliamo striscioni, adesivi, figurine e meno che mai targhe, sceneggiate che accrescono il ricordo di quei fatti misteriosi per cui ancora oggi attendiamo di conoscere la verita, magari attraverso gli stessi partecipanti a tale iniziativa che la sera della tragedia di Lisbona hanno lasciato Marco solo senza alcuna possibilità di difesa".