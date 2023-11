, domani in occasione della partita, per distacco la più attesa dell'anno: la Curva Fiesole sarà vuota, visto che il suo appello a non giocare a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana è rimasto inascoltato. Il comunicato ufficiale è stato diffuso in serata dai profili della tifoseria:. Non c'è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti, ma anche dalla nostra ragione [...] C'eravamo nella giornata di oggi, in trecenyo, nella zona di Campi, completamente abbandonata dalle istituzioni dello Stato. Siamo attivi su questo fronte perché adesso è la nostra priorità e domani saremo di nuovo nel fango. Lo ribadiamo: siamo gli unici soggetti attivi. Non c'è ombra delle istituzioni.".