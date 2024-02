Fiorentina, la Fiesole resta vicina alla squadra. Una marea viola pronta ad invadere Empoli

La Fiorentina sta vivendo un momento difficilissimo a livello sportivo in un 2024 in cui è arrivata una sola vittoria, quella contro il Frosinone in campionato per 5 a 1. Un risultato che è già stato derubricato a 'fuoco di paglia' vista la brutta sconfitta patita contro il Bologna lo scorso mercoledì. Adesso, a fare da apripista ad un mese e mezzo complicatissimo per i viola, ci pensa il derby con l'Empoli. Gli azzurri sono infatti pronti ad accogliere i gigliata al Castellani domenica dopo aver già battuto Biraghi e soci nel girone d'andata. Nonostante il momento complicato, però, i tifosi viola non hanno intenzione di abbandonare la squadra.



ESODO - Saranno infatti tantissimi i tifosi gigliata che si recheranno ad Empoli per assistere al match. Compie anche la vicinanza geografica, i supporter gigliata che percorreranno la Fi-Pi-Li saranno oltre 4.000 e faranno sentire da vicino il supporto alla Fiorentina, sempre più in difficoltà ma con i tifosi molto vicini.