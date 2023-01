E’ notizia di qualche giorno fa quella relativa al forte interesse del Leicester per Nicolas Gonzalez della Fiorentina, con gli inglesi che, secondo qualcuno, avrebbero anche presentato ai viola un’offerta che si aggira attorno ai 34 milioni di euro. La Fiorentina e l’entourage del giocatore hanno subito smentito ogni possibile trattativa con il club inglese, ma è chiaro che con il calciomercato ancora aperto tutto diventa possibile. E a quanto pare i Leicester non è l’unica squadra interessata a lui.



Secondo quanto riportato quest’oggi da il Corriere Fiorentino il giocatore, nonostante anche lui stesso abbia dimostrato di voler rimanere almeno fino a giugno a Firenze, potrebbe però essere tentato dall’ingaggio che gli sarebbe stato proposto: si parla di un’offerta ai 4 milioni annui, ben al di sopra allo stipendio percepito in viola. Per il quotidiano su di lui poi sarebbe piombata una big europea, che da tempo segue da vicino l’esterno argentino: stiamo parlando dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che potrebbe rappresentare la destinazione preferita dal giocatore.